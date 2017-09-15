В Петербурге нашли похищенную голову скульптуры дома Кирилловых

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину, похитившего месяц назад с фасада Дома Кирилловых на Большой Пушкарской голову скульптуры, где в 1915 году жила поэтесса Анна Ахматова. Похищенный гипсовый фрагмент скульптуры был изъят у задержанного, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.