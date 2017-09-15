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13:22 (мск), источник: Известия

В Петербурге нашли похищенную голову скульптуры дома Кирилловых

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину, похитившего месяц назад с фасада Дома Кирилловых на Большой Пушкарской голову скульптуры, где в 1915 году жила поэтесса Анна Ахматова. Похищенный гипсовый фрагмент скульптуры был изъят у задержанного, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В настоящее время полицейские устанавливают мотивы данного преступления. Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде, передает ИА «Невские новости».

Как сообщал портал iz.ru, акт вандализма был совершен 21 августа. По факту повреждения скульптуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия РФ». После этого заявление в полицию было передано руководством петербургского комитета по охране памятников (КГИОП).

Дом Кирилловых расположен на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге. Здание в стиле эклектизма было построено в 1908 году.

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