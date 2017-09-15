В Петербурге нашли похищенную голову скульптуры дома Кирилловых
Сотрудники правоохранительных органов в
Сотрудники правоохранительных органов в
В настоящее время полицейские устанавливают мотивы данного преступления. Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде, передает ИА «Невские новости».
Как сообщал портал iz.ru, акт вандализма был совершен 21 августа. По факту повреждения скульптуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия РФ». После этого заявление в полицию было передано руководством петербургского комитета по охране памятников (КГИОП).
Дом Кирилловых расположен на Большой Пушкарской улице в