Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей

Источник: Reuters

«Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд руб.», — цитирует «РИА Новости» господина Швыткина. На вопрос, откуда эти данные, депутат ответил, что из «независимых источников», которые подсчитывали расходы на выезд спецподразделений, бензин и время простоя предприятий.

По его словам, преступники ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране.

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Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения. Юрий Швыткин Зампред оборонного комитета Госдумы