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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей

Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб от волны анонимных телефонных звонков с угрозами минирования составил 1 млрд руб.

Источник: Reuters

«Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд руб.», — цитирует «РИА Новости» господина Швыткина. На вопрос, откуда эти данные, депутат ответил, что из «независимых источников», которые подсчитывали расходы на выезд спецподразделений, бензин и время простоя предприятий.

По его словам, преступники ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране.

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Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения.
Юрий Швыткин
Зампред оборонного комитета Госдумы

Напомним, 11 и 12 сентября по всей стране из-за анонимных звонков с 420 объектов были эвакуированы более 130 тыс. человек. Правоохранительные органы обследовали все объекты — угроза взрывов не подтвердилась. В Москве и нескольких регионах возбуждены уголовные дела о ложных призывах к терроризму. Вчера «Ъ» стало известно, что появились первые подозреваемые — задержанными оказались «подражатели», подростки, которые после сообщений в СМИ и соцсетях о минированиях решили повторить этот опыт.

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