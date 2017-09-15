Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей
Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб от волны анонимных телефонных звонков с угрозами минирования составил 1 млрд руб.
Зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб от волны анонимных телефонных звонков с угрозами минирования составил 1 млрд руб.
«Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в 1 млрд руб.», — цитирует «РИА Новости» господина Швыткина. На вопрос, откуда эти данные, депутат ответил, что из «независимых источников», которые подсчитывали расходы на выезд спецподразделений, бензин и время простоя предприятий.
По его словам, преступники ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране.
Сегодня у общественности бытует мнение, что это учения. Точно вам могу сказать, что это не учения.
Напомним, 11 и 12 сентября по всей стране