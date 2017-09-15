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13:54 (мск), источник: Интерфакс

На Новотрубном заводе в Первоуральске тушили возгорание, пострадавших нет

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — На кровле трубопрокатного цеха АО «Первоуральский новотрубный завод», входящего в группу ЧТПЗ, днем в пятницу произошло возгорание, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Все сотрудники из цеха были эвакуированы до прибытия пожарных. Информации по пострадавшим не поступало. Предприятие функционирует в штатном режиме. Данный инцидент на его работу не сказался», — сказал собеседник агентства.

По его данным, площадь пожара составила 20 кв.м. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Распространение огня не допущено.

На месте работали 6 единиц техники, 24 человека личного состава, в том числе пожарная охрана завода.

В пресс-службе предприятия пообещали прокомментировать ситуацию немного позже.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубныйзавод», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», металлоторговое подразделение ЗАО «ТД «Уралтрубосталь»; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО «Этерно», ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия) и нефтесервисным дивизионом представлен. Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы — ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

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