На Новотрубном заводе в Первоуральске тушили возгорание, пострадавших нет

«Все сотрудники из цеха были эвакуированы до прибытия пожарных. Информации по пострадавшим не поступало. Предприятие функционирует в штатном режиме. Данный инцидент на его работу не сказался», — сказал собеседник агентства.

По его данным, площадь пожара составила 20 кв.м. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Распространение огня не допущено.

На месте работали 6 единиц техники, 24 человека личного состава, в том числе пожарная охрана завода.

В пресс-службе предприятия пообещали прокомментировать ситуацию немного позже.