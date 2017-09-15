Охранник ограбленного «ЛОКО-Банка» скончался в больнице, за дело взялся Следственный комитет
Дело о разбойном нападении на отделение «ЛОКО-банка» на ул. Победы в Самаре забрал для расследования региональный Следственный комитет.
Дело о разбойном нападении на отделение «ЛОКО-банка» на ул. Победы в Самаре забрал для расследования региональный Следственный комитет.
Напомним, около 20:00 12 сентября неизвестный зашел в офис банка, выстрелил в живот и руку 69-летнему охраннику, после чего заставил кассира отдать ему 5 млн рублей.
Пострадавшего доставили в больницу, а уголовное дело возбудили по статье «Разбой».
«13 сентября 2017 г. потерпевший скончался в больнице. После этого материалы уголовного дела были изъяты из полиции и направлены в СУ СК России по Самарской области, — сообщили в
По данным источника в правоохранительных органах, преступник скрылся с места преступления на серебристой «десятке». Удалось ли найти машину и как скоро установят личность подозреваемого, пока не ясно.