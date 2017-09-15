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14:53 (мск), источник: Volga News

Охранник ограбленного «ЛОКО-Банка» скончался в больнице, за дело взялся Следственный комитет

Дело о разбойном нападении на отделение «ЛОКО-банка» на ул. Победы в Самаре забрал для расследования региональный Следственный комитет.

Напомним, около 20:00 12 сентября неизвестный зашел в офис банка, выстрелил в живот и руку 69-летнему охраннику, после чего заставил кассира отдать ему 5 млн рублей.

Пострадавшего доставили в больницу, а уголовное дело возбудили по статье «Разбой».

«13 сентября 2017 г. потерпевший скончался в больнице. После этого материалы уголовного дела были изъяты из полиции и направлены в СУ СК России по Самарской области, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по пз" ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем». Создана следственная группа, ход и результаты расследования взяты на контроль руководством следственного управления, изучается видео с камер наблюдения.

По данным источника в правоохранительных органах, преступник скрылся с места преступления на серебристой «десятке». Удалось ли найти машину и как скоро установят личность подозреваемого, пока не ясно.

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