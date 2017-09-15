Охранник ограбленного «ЛОКО-Банка» скончался в больнице, за дело взялся Следственный комитет

Напомним, около 20:00 12 сентября неизвестный зашел в офис банка, выстрелил в живот и руку 69-летнему охраннику, после чего заставил кассира отдать ему 5 млн рублей.

Пострадавшего доставили в больницу, а уголовное дело возбудили по статье «Разбой».

«13 сентября 2017 г. потерпевший скончался в больнице. После этого материалы уголовного дела были изъяты из полиции и направлены в СУ СК России по Самарской области, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по п.»з" ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем». Создана следственная группа, ход и результаты расследования взяты на контроль руководством следственного управления, изучается видео с камер наблюдения.