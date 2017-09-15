В результате ДТП на дороге Кукуштан-Чайковский сгорел автомобиль

Как сообщает краевое МВД, со стороны Чайковского в направлении села Сосново двигался автомобиль SsangYong Actyon под управлением мужчины 1961 года рождения. По предварительной информации, при развороте водитель не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с Renault Duster, который двигался во встречном направлении.