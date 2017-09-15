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14:20 (мск), источник: Новости Перми

В результате ДТП на дороге Кукуштан-Чайковский сгорел автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне утром на 233 км автодороги. Столкнулись SsangYong Actyon и Renault Duster. Оба водителя получили различные травмы.

Как сообщает краевое МВД, со стороны Чайковского в направлении села Сосново двигался автомобиль SsangYong Actyon под управлением мужчины 1961 года рождения. По предварительной информации, при развороте водитель не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с Renault Duster, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии автомобиль Renault сгорел, а водители обоих транспортных средств получили различные травмы, им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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