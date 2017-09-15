Пожилой пермяк умер на скамейке на Парковом
14 сентября два семиклассника возвращались домой после уроков. Возле скамейки они увидели лежащего мужчину и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть 66-летнего пенсионера.
14 сентября два семиклассника возвращались домой после уроков. Возле скамейки они увидели лежащего мужчину и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть 66-летнего пенсионера.
Смерть настигла пермяка на прогулочной части проспекта Парковый. Когда школьники увидели его, решили сперва окликнуть. Мужчина не отзывался, недалеко от него лежал костыль. Мальчики побоялись подходить к нему и вызвали скорую помощь, после чего остались ждать медиков.
Как передает