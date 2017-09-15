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14:42 (мск), источник: Новости Перми

Пожилой пермяк умер на скамейке на Парковом

14 сентября два семиклассника возвращались домой после уроков. Возле скамейки они увидели лежащего мужчину и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть 66-летнего пенсионера.

Смерть настигла пермяка на прогулочной части проспекта Парковый. Когда школьники увидели его, решили сперва окликнуть. Мужчина не отзывался, недалеко от него лежал костыль. Мальчики побоялись подходить к нему и вызвали скорую помощь, после чего остались ждать медиков.

Как передает КП-Пермь со ссылкой на Следственный комитет, на теле погибшего видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

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