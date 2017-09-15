Пожилой пермяк умер на скамейке на Парковом

Смерть настигла пермяка на прогулочной части проспекта Парковый. Когда школьники увидели его, решили сперва окликнуть. Мужчина не отзывался, недалеко от него лежал костыль. Мальчики побоялись подходить к нему и вызвали скорую помощь, после чего остались ждать медиков.