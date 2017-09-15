Калининградец ограбил пенсионера, чтобы отметить день рождения
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Калининграде полицейские задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пенсионера. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В четверг около 10:25 за помощью в полицию обратился 88-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил, что грабитель отобрал у него 21 тыс рублей. Преступление было совершено в квартире пенсионера на улице Авторемонтной.
Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний сожитель внучки потерпевшего.
Как выяснили полицейские, злоумышленник пришел к пожилому калининградцу, чтобы помочь по хозяйству и похитил у него пенсию. Пожилой мужчина не смог оказать сопротивление. Как пояснил задержанный, деньги ему были нужны, чтобы отметить день рождения.
В отношении подозреваемого, ранее судимого за кражу, полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.