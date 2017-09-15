Калининградец ограбил пенсионера, чтобы отметить день рождения

В Калининграде полицейские задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пенсионера. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

В четверг около 10:25 за помощью в полицию обратился 88-летний житель Калининграда. Мужчина сообщил, что грабитель отобрал у него 21 тыс рублей. Преступление было совершено в квартире пенсионера на улице Авторемонтной.

Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний сожитель внучки потерпевшего.

Как выяснили полицейские, злоумышленник пришел к пожилому калининградцу, чтобы помочь по хозяйству и похитил у него пенсию. Пожилой мужчина не смог оказать сопротивление. Как пояснил задержанный, деньги ему были нужны, чтобы отметить день рождения.