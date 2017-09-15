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14:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале после пьяного ДТП уволили высокопоставленных полицейских

Аварию устроил их подчиненный.

В Нязепетровском районе уволили главу ОМВД за ДТП, которое устроил его подчиненный на трассе Касли — Красноуфимск. Также должностей лишились начальник отдела кадров и оперативник, который после аварии помогал коллеге замести следы преступления. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Страшная авария произошла 2 сентября 2017 года. Пьяный экс-полицейский на Toyota Avensis наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Он скрылся с места происшествия, а женщина скончалась от полученных травм. У нее осталось четверо детей.

В настоящее время виновник аварии арестован.

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