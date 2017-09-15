На Южном Урале после пьяного ДТП уволили высокопоставленных полицейских

В Нязепетровском районе уволили главу ОМВД за ДТП, которое устроил его подчиненный на трассе Касли — Красноуфимск. Также должностей лишились начальник отдела кадров и оперативник, который после аварии помогал коллеге замести следы преступления. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.