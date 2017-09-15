Нижегородец набросился с топором на оператора передвижной камеры на дороге

В дежурную часть ОМВД России «Княгининский» поступило сообщение о том, что на одной из дорог района мужчина хотел причинить вред камере фото-видео фиксации нарушений ПДД. В результате чего у автомобилиста произошел конфликт с оператором данной камеры. Он достал топор и стал грозить убийством оператору камеры.