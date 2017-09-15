Нижегородец набросился с топором на оператора передвижной камеры на дороге
Мужчина грозился убить оператора и сломать камеру
Мужчина грозился убить оператора и сломать камеру
Сотрудники МО МВД России «Княгиниский» задержали мужчину, который грозил топором оператору камеры
В дежурную часть ОМВД России «Княгининский» поступило сообщение о том, что на одной из дорог района мужчина хотел причинить вред камере
Полицейские прибыли на место и установили, что водитель — ранее судимый житель Нижнего Новгорода, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.