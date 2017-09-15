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15:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородец набросился с топором на оператора передвижной камеры на дороге

Мужчина грозился убить оператора и сломать камеру фото-видео фиксации нарушений ПДД.

Сотрудники МО МВД России «Княгиниский» задержали мужчину, который грозил топором оператору камеры фото-видео фиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть ОМВД России «Княгининский» поступило сообщение о том, что на одной из дорог района мужчина хотел причинить вред камере фото-видео фиксации нарушений ПДД. В результате чего у автомобилиста произошел конфликт с оператором данной камеры. Он достал топор и стал грозить убийством оператору камеры.

Полицейские прибыли на место и установили, что водитель — ранее судимый житель Нижнего Новгорода, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.

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