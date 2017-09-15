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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Заблудившиеся и ночевавшие в лесах Могилевской области грибники доставлены в реанимацию

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два заблудившихся в лесах Могилевской области грибника доставлены в реанимацию, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: AP 2017

Пенсионерка 14 сентября отправилась за грибами в лес у деревни Паливники Белыничского района.

«Она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась и не может самостоятельно выйти из леса. В 19.40 в милицию поступило сообщение, что женщина не вернулась домой. Незамедлительно был создан поисковый отряд из сотрудников милиции и спасателей, который прочесывал лесополосу. Пенсионерка до полуночи оставалась на связи, сообщала, что слышит машину МЧС, однако из-за усталости самостоятельно выйти к ней не может. В 6.00 15 сентября милиционеры нашли ее в бессознательном состоянии и вынесли на руках к машине скорой помощи. Пострадавшая доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии», — рассказали в УВД.

Также 14 сентября около 7.00 в деревне Селец Мстиславского района ушел из дома за грибами 70-летний пенсионер. Поздно вечером родственники обратились в милицию. Сотрудники милиции незамедлительно организовали поиски и сегодня в 7.30 обнаружили сильно ослабевшего мужчину — он провел в лесу без воды и еды сутки. Пенсионер также доставлен в реанимацию.

Как проинформировали в УВД, продолжаются поиски жителя деревни Залесье 1947 года рождения. Утром 14 сентября он ушел за грибами и не вернулся из леса. Об этом вечером того же дня сообщили родственники. Сотрудники Могилевского РОВД организовали поиски, которые, к сожалению, пока не увенчались успехом. Они будут продолжаться, пока пенсионер не будет найден.

С начала года в лесах Могилевской области потерялись 22 человека, первый — уже в мае. Трое ушедших в лес были найдены погибшими.

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