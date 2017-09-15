В Ростове из мужской сумки украли 250 тысяч рублей

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний ростовчанин. В этот раз мужчина проник в квартиру многоэтажного дома через дверь балкона и забрал мужскую сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей. Также во время расследования полицейские установили причастность задержанного к совершению еще четырех аналогичных преступлений.