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16:16 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове из мужской сумки украли 250 тысяч рублей

В Ростове сотрудники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что из его квартиры похитили крупную сумму денег.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний ростовчанин. В этот раз мужчина проник в квартиру многоэтажного дома через дверь балкона и забрал мужскую сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей. Также во время расследования полицейские установили причастность задержанного к совершению еще четырех аналогичных преступлений.

Выяснилось, что фигурант проник в квартиры через окно и, осмотрев комнаты, похитил электронную технику и деньги. Общая сумма ущерба, причиненная всем потерпевшим, составила порядка 300 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, он заключен под стражу.

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