В Ростове из мужской сумки украли 250 тысяч рублей
В Ростове сотрудники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж, сообщает
В Ростове сотрудники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж, сообщает
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний ростовчанин. В этот раз мужчина проник в квартиру многоэтажного дома через дверь балкона и забрал мужскую сумку, в которой находилось около 250 тысяч рублей. Также во время расследования полицейские установили причастность задержанного к совершению еще четырех аналогичных преступлений.
Выяснилось, что фигурант проник в квартиры через окно и, осмотрев комнаты, похитил электронную технику и деньги. Общая сумма ущерба, причиненная всем потерпевшим, составила порядка 300 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, он заключен под стражу.