Ново-Савиновский суд арестовал наехавшего на инспектора ДПС водителя
Руслан Зиятдинов пробудет под стражей до 13 ноября.
Руслан Зиятдинов пробудет под стражей до 13 ноября.
(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»).
Инцидент произошел на перекрестке улиц Салимжанова и Пушкина утром 9 сентября. Водитель автомобиля «Ауди А6» проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке — началась погоня. Полицейские остановили машину на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина, в момент задержания водитель наехал на инспектора. Как выяснилось, водитель ранее уже был судим за такие преступления, как убийство, грабеж, разбой и хулиганство.
«Я признаю, что ехал пьяным. Пьяным на такой скорости машину не остановишь просто так. Он мне пистолетом угрожал, пистолетом стекло разбил. Я на тормоз жал, если бы я на газ жал, когда он побежал ко мне, то я бы его убил», — заявил суду Руслан Зиятдинов.