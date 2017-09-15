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15:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ново-Савиновский суд арестовал наехавшего на инспектора ДПС водителя

Руслан Зиятдинов пробудет под стражей до 13 ноября.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Ново-Савиновский суд Казани удовлетворил ходатайство следователей и поместил под стражу 30-летнего Руслана Зиятдинова до 13 ноября. Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Салимжанова и Пушкина утром 9 сентября. Водитель автомобиля «Ауди А6» проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке — началась погоня. Полицейские остановили машину на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина, в момент задержания водитель наехал на инспектора. Как выяснилось, водитель ранее уже был судим за такие преступления, как убийство, грабеж, разбой и хулиганство.

«Я признаю, что ехал пьяным. Пьяным на такой скорости машину не остановишь просто так. Он мне пистолетом угрожал, пистолетом стекло разбил. Я на тормоз жал, если бы я на газ жал, когда он побежал ко мне, то я бы его убил», — заявил суду Руслан Зиятдинов.

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