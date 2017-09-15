Мужчина уехал на «Жигулях» и пропал без вести в Иркутской области

Источник: 38.мвд.рф

Александр Мирошнеченко 1949 года рождения уехал на красных «Жигулях» в село Анчук Слюдянского района Иркутской области и пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратился с заявлением житель Слюдянки, сообщив, что 5 августа уехал в село Анчук его отец, который в населенный пункт не приехал и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

«На поиски жителя поселка Култук ориентирован личный состав ОМВД России по Слюдянскому району. Информация доведена до глав соседних поселений и местных жителей. Неоднократно обследовался лес. Проверены медицинские учреждения Иркутской области и республики Бурятия», — отметили в ведомстве.

В результате поисков был обнаружен автомобиль на лесной дороге в двух км от федеральной трассы. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются.

На вид мужчине 65−70 лет, худощавое телосложение, короткие седые волосы.