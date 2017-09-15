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15:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области задержан второй подозреваемый в попытке поджога имущества Томинского ГОК

На Южном Урале задержан соучастник преступления за попытку совершения поджога имущества Томинского ГОК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний уроженец Кокркино.

«Задержанный стражами порядка мужчина дал признательные показания. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого изъяты значимые доказательства, указывающие на его причастность к попытке совершения данного деяния», — рассказали в пресс-службе.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, при попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО «Томинский ГОК», был задержан житель Челябинска. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября.

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