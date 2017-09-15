В Челябинской области задержан второй подозреваемый в попытке поджога имущества Томинского ГОК
На Южном Урале задержан соучастник преступления за попытку совершения поджога имущества Томинского ГОК. Об этом Накануне.RU сообщили в
На Южном Урале задержан соучастник преступления за попытку совершения поджога имущества Томинского ГОК. Об этом Накануне.RU сообщили в
По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний уроженец Кокркино.
«Задержанный стражами порядка мужчина дал признательные показания. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого изъяты значимые доказательства, указывающие на его причастность к попытке совершения данного деяния», — рассказали в
В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, при попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО «Томинский ГОК», был задержан житель Челябинска. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября.