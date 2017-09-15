В Челябинской области задержан второй подозреваемый в попытке поджога имущества Томинского ГОК

«Задержанный стражами порядка мужчина дал признательные показания. В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого изъяты значимые доказательства, указывающие на его причастность к попытке совершения данного деяния», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, при попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО «Томинский ГОК», был задержан житель Челябинска. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября.