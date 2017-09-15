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15:29 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде задержан подозреваемый в крупном поджоге

15 сентября стало известно о задержании подозреваемого в крупном поджоге в Дзержинском районе Волгограда.

Сообщение на пульт диспетчера пожарной части поступило около 13 часов. По улице Шопена горел один гектар растительности. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на складские помещения и производственные базы.

Выяснилось, что 41летний задержанный забыл потушить костер в балке. Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Полицейские тщательно проверяют его версию, чтобы выяснить, не носили ли его действия умышленный характер.

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