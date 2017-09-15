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16:29 (мск), источник: РИА Новости

На юго-востоке Москвы спасли лося, тонувшего в пруду

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спасателям удалось вытащить из водоема на юго-востоке Москвы сбежавшего от полиции лося, сообщили РИА Новости в МЧС.

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Полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро «Выхино».

Позднее лосю удалось сбежать и добраться до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке.

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы сообщал, что животное тонуло в пруду. Спасатели прижали его двумя надувными лодками и вытащили на берег.

Полиция выясняет, как дикое животное могло оказаться в людном месте.

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