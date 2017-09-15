На юго-востоке Москвы спасли лося, тонувшего в пруду
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спасателям удалось вытащить из водоема на
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спасателям удалось вытащить из водоема на
Полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро «Выхино».
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы сообщал, что животное тонуло в пруду. Спасатели прижали его двумя надувными лодками и вытащили на берег.
Полиция выясняет, как дикое животное могло оказаться в людном месте.