Обвиняемого в убийстве бездомных в Ростове будут принудительно лечить
Согласно результатам психиатрической судебной экспертизы, мужчина в момент преступления не осознавал опасность своих действий.
Согласно результатам психиатрической судебной экспертизы, мужчина в момент преступления не осознавал опасность своих действий.
41-летнего жителя Тюменской области, обвиняемого в убийстве двоих бездомных в Ростове, будут принудительно лечить, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Как установлено следствием и судом, в январе 2017 года возле Братского кладбища в Ростове мужчина зарезал бездомных мужчину и женщину.
По результатам психиатрической судебной экспертизы установлено, что житель Тюменской области в момент преступления не осознавал опасность своих действий
Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.