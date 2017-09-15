Обвиняемого в убийстве бездомных в Ростове будут принудительно лечить

41-летнего жителя Тюменской области, обвиняемого в убийстве двоих бездомных в Ростове, будут принудительно лечить, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

Как установлено следствием и судом, в январе 2017 года возле Братского кладбища в Ростове мужчина зарезал бездомных мужчину и женщину.

По результатам психиатрической судебной экспертизы установлено, что житель Тюменской области в момент преступления не осознавал опасность своих действий из-за психического заболевания.