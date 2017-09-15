Казанские росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже мини-маркета

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что несколько минут назад в зал зашел пьяный мужчина. Он выбрал товар, убрал его в сумку и передал карту для оплаты. Однако оплатить покупку кредиткой не удалось. Тогда кассир попросила мужчину вернуть товар, но тот проигнорировал продавца и выбежал на улицу с похищенным. Потерпевшей не удалось задержать злоумышленника, поэтому она уведомила полицию о произошедшем. Личность подозреваемого была установлена по номеру банковской карты, который значился на чеке, таким образом удалось установить и место жительства грабителя.