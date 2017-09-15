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16:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанские росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже мини-маркета

Не сумев оплатить покупки картой, 45-летний мужчина сбежал из магазина с похищенным.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего круглосуточный мини-маркет, сообщает п Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.

13 сентября ночью в Приволжском районе Казани патрульные росгвардейцы получили сообщение от оператора УВД, что был ограблен мини-маркет по Сафиуллина.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что несколько минут назад в зал зашел пьяный мужчина. Он выбрал товар, убрал его в сумку и передал карту для оплаты. Однако оплатить покупку кредиткой не удалось. Тогда кассир попросила мужчину вернуть товар, но тот проигнорировал продавца и выбежал на улицу с похищенным. Потерпевшей не удалось задержать злоумышленника, поэтому она уведомила полицию о произошедшем. Личность подозреваемого была установлена по номеру банковской карты, который значился на чеке, таким образом удалось установить и место жительства грабителя.

Вскоре 45-летний трижды судимый мужчина был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. Похищенные продукты и сигареты были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

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