Убийство в «Хоргосе»: Вынесен приговор

Источник: Tengrinews

22-летний житель области Диас Карибжанов признан виновным по статье 99 части 1 «Убийство», и ему назначено девять лет лишения свободы.

Кроме того, Карибжанов должен выплатить 2 591 200 тенге в качестве возмещения материального ущерба и два миллиона тенге морального ущерба родным погибшего.

Мать Диаса Карибжанова и его родственники заявили, что намерены обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

«Он защищался, отстаивал свою честь. Мы будем добиваться справедливости. До того как он нанес удар ножом, Куаныш избивал его систематически. Почему это не было учтено, что моего ребенка довели до крайности? Суд не учел состояние аффекта», — отметила родственница осужденного Раушан Карибжанова.

Родные погибшего Куаныша Толегенова не согласны с решением суда в части срока наказания для осужденного. Они считают приговор «слишком мягким».