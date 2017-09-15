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16:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске женщина на ходу выпрыгнула из маршрутки

Выпрыгнув, женщина потеряла сознание, и не приходила в себя до приезда неотложки.

Челябинск, 15 сентября — АиФ-Челябинск. В центре Челябинска произошло ЧП: пассажирка маршрутного такси решила выйти из транспорта во время движения и едва осталась в живых.

«ЧП произошло по адресу ул. Кирова, 116 в 14:45, — сообщил начальник отдела пропаганды УГИБДД г. Челябинска Андрей Шерстобитов. — Выяснилось, что гражданка 1976 г. р. поссорилась с мужем, с которым ехала в маршрутке. Она была пристегнута ремнём безопасности. Но, когда такси тронулось, вдруг решила отстегнуться и выйти. Водитель даже не успел среагировать».

Известно, что наряду с полицией на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Женщину госпитализировали. Она жива, но получила ушибы и ссадины.

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