В Челябинске женщина на ходу выпрыгнула из маршрутки
Выпрыгнув, женщина потеряла сознание, и не приходила в себя до приезда неотложки.
Выпрыгнув, женщина потеряла сознание, и не приходила в себя до приезда неотложки.
Челябинск, 15 сентября —
«ЧП произошло по адресу ул. Кирова, 116 в 14:45, — сообщил начальник отдела пропаганды УГИБДД г. Челябинска Андрей Шерстобитов. — Выяснилось, что гражданка 1976 г. р. поссорилась с мужем, с которым ехала в маршрутке. Она была пристегнута ремнём безопасности. Но, когда такси тронулось, вдруг решила отстегнуться и выйти. Водитель даже не успел среагировать».
Известно, что наряду с полицией на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Женщину госпитализировали. Она жива, но получила ушибы и ссадины.