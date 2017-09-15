Крымские спасатели срочно эвакуировали греческого моряка с кипрского судна

«Согласно сообщению, была необходима срочная медицинская помощь члену экипажа данного судна — гражданину Греции 1953 года рождения. По медицинским показателям ему требовалась срочная эвакуация. За ним вылетел вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями и врачом-реаниматологом Росавиации. В 14:50 при помощи лебедки он был поднят на борт вертолета, в аэропорту его уже ждал реанемобиль. Сейчас его везут в одну из больниц Симферополя», — рассказал Владимир Иванов.