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16:38 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели срочно эвакуировали греческого моряка с кипрского судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости (Крым). В пятницу около полудня крымским спасателям поступил сигнал с сухогруза Praetorius о том, что члену команды срочно нужна медицинская помощь.

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Владимир Иванов.

Корабль находится в нейтральных водах в 60 морских милях от Севастополя.

«Согласно сообщению, была необходима срочная медицинская помощь члену экипажа данного судна — гражданину Греции 1953 года рождения. По медицинским показателям ему требовалась срочная эвакуация. За ним вылетел вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями и врачом-реаниматологом Росавиации. В 14:50 при помощи лебедки он был поднят на борт вертолета, в аэропорту его уже ждал реанемобиль. Сейчас его везут в одну из больниц Симферополя», — рассказал Владимир Иванов.

Сухогруз Praetorius построен в 2008 году. Вместимость судна — 17 тыс тонн, длина — 169 метров, ширина — 27 метров. Корабль ходит под флагом Кипра, порт приписки Лимассол.

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