Минская милиция задержала подозреваемого в нападениях на женщин в подъездах
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в нападениях на женщин в подъездах задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в нападениях на женщин в подъездах задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина был задержан благодаря работе правоохранителей и бдительным гражданам, которые звонили в милицию и сообщали информацию о разыскиваемом. Им оказался 27-летний уроженец Брестской области. «В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также у правоохранительных органов есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к аналогичным преступлениям», — рассказали в ГУВД.
Как сообщалось 13 сентября, минские правоохранители по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин разыскивали неизвестного. Мужчина нападал на женщин между этажами в жилых домах, пытался раздеть. При этом никаких угроз и требований в адрес жертв не высказывал. Его действия были непродолжительными, так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику активное сопротивление, после чего он убегал в неизвестном направлении.