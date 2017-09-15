Минская милиция задержала подозреваемого в нападениях на женщин в подъездах

Мужчина был задержан благодаря работе правоохранителей и бдительным гражданам, которые звонили в милицию и сообщали информацию о разыскиваемом. Им оказался 27-летний уроженец Брестской области. «В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также у правоохранительных органов есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к аналогичным преступлениям», — рассказали в ГУВД.