В Эртильском районе столкнулись «ВАЗ» и «КАМАЗ»: пострадал 59-летний житель Воронежа
Водитель легковушки получил
Водитель легковушки получил
«ВАЗ-2107» столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 58-летнего жителя Тамбовской области на автодороге «Эртиль — Ячейка — Большой Самовец» в четверг, 14 сентября. В аварии пострадал водитель «семерки», 59-летний житель Воронежа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инспектор ОГИБДД ОМВД по Эртильскому району Ольга Мельникова в пятницу, 15 сентября.
ДТП случилось между поселком Чапаевское и селом Ячейка в 11:55. Легковушка выехала на полосу встречного движения. Водитель «ВАЗа» получил вывих левого тазобедренного сустава и
Воронежца привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения).