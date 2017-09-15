В Эртильском районе столкнулись «ВАЗ» и «КАМАЗ»: пострадал 59-летний житель Воронежа

«ВАЗ-2107» столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 58-летнего жителя Тамбовской области на автодороге «Эртиль — Ячейка — Большой Самовец» в четверг, 14 сентября. В аварии пострадал водитель «семерки», 59-летний житель Воронежа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инспектор ОГИБДД ОМВД по Эртильскому району Ольга Мельникова в пятницу, 15 сентября.

ДТП случилось между поселком Чапаевское и селом Ячейка в 11:55. Легковушка выехала на полосу встречного движения. Водитель «ВАЗа» получил вывих левого тазобедренного сустава и черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в Эртильскую райбольницу.