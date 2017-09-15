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16:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Девятитонная ассенизаторская машина перевернулась на юге Волгограда

В результате опрокидывания транспорт повредил водовод.

Девятитонный ассенизаторский автомобиль, заполненный жидкими бытовыми отходами, опрокинулся в Красноармейском районе на улице имени Миклухо-Маклая в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», 11 сентября специалисты устранили на улице течь и засыпали котлован землей. «Так как работы проводились на зеленой зоне, а не на проезжей части, выполненное планирование территории соответствовало нормам благоустройства», — отметили в компании. Выполняя резкий поворот, водитель ассенизаторской машины выехал с проезжей части на свежеуложенный грунт. «Под тяжестью автомобиля земля просела, и повредилась водопроводная труба. Специалистам пришлось заменить участок сети», — заявили в «Концессиях водоснабжения».

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