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17:12 (мск), источник: Sputnik.by

Неадекватная минчанка повредила припаркованный на тротуаре BMW

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Поцарапавшая чужой автомобиль BMW минчанка была доставлена РНПЦ психического здоровья, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Неадекватную минчанку задержали жители города на проспекте Любимова: женщина повредила машину, которая была припаркована на тротуаре.

«Сотрудникам милиции она пояснила, что ей не понравилось, как авто стоит на тротуаре, и таким образом решила проучить водителя», — сообщили в ГУВД.

В результате у машины оказались поврежденными багажник и капот, помята крыша. По факту в отношении женщины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Кроме того, материалы проверки передали в отдел ГАИ Московского района, чтобы привлечь водителя BMW к ответственности за нарушение ПДД.

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