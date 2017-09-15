Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра
В городе ветром повалено не менее 40 деревьев.
В городе ветром повалено не менее 40 деревьев.
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Упавшими от сильного ветра деревьями в Москве травмированы шесть человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в пятницу.
«Четверо пострадавших направлено в городские больницы, двое от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.
«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести», — уточнил источник.
Другой источник агентства уточнил, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.
Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7−8 градусов — до 13−14 градусов. «Будет дождь — не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза», — сказал руководитель Гидрометцентра.