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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра

В городе ветром повалено не менее 40 деревьев.

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Упавшими от сильного ветра деревьями в Москве травмированы шесть человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в пятницу.

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«Четверо пострадавших направлено в городские больницы, двое от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик.

«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести», — уточнил источник.

Другой источник агентства уточнил, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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В пятницу Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.

Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7−8 градусов — до 13−14 градусов. «Будет дождь — не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза», — сказал руководитель Гидрометцентра.

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В Подмосковье из-за упавшего дерева отключились 18 трансформаторных подстанций
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17:42 (мск)© Ньюстюб
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