Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Упавшими от сильного ветра деревьями в Москве травмированы шесть человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в пятницу.

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«Четверо пострадавших направлено в городские больницы, двое от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик.

«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести», — уточнил источник.

Другой источник агентства уточнил, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZEJNv6H7l6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Oleg Lobinov (@glebson65)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-15T14:18:35+00:00">Сен 15 2017 в 7:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, гроза и опасное усиление ветра до 25 м/с ожидаются в Московской области после 15:00 в связи с прохождением через регион холодного атмосферного фронта.

Метеоролог отметил, что к моменту, когда фронт подойдет к региону, в течение часа температура понизится на 7−8 градусов — до 13−14 градусов. «Будет дождь — не потоп, но достаточно сильный дождь и гроза», — сказал руководитель Гидрометцентра.