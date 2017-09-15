В Алматы присвоившие более 3,5 миллиона тенге полицейские амнистированы

Источник: Sputniknews.kz

В начале апреля после жалоб сотрудников по поводу нарушения ими норм законодательства были задержаны командир пятого батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы МВД РК Андрей Михайлов и его заместитель. Помимо этого, были арестованы командиры взводов Ануар Маткаримов, Юрий Ли, Жандос Рахимжанов и Биржан Алмуратов. Подсудимые — 11 человек сотрудников батальона охраны, часть из них уже бывшие. По материалам дела, подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более 3,5 миллиона тенге.

Со слов сотрудников батальона, начальство перестало выплачивать им премии, а также перечисляло заработную плату так называемым «мертвым» и «полумертвым» душам.

Командир батальона Андрей Михайлов получил 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением занимать должности государственного служащего и в правоохранительных органах. Суд постановил лишить его специального звания подполковника полиции, в соответствии с законом об амнистии суд постановил освободить его от основного наказания и освободить из-под стражи в зале суда.

Его заместитель Данияр Туякбаев получил 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества, в соответствии с законом об амнистии суд постановил освободить его от основного наказания и освободить его из-под стражи в зале суда.

Командиры взводов Ануарбек Маткаримов, Биржан Алмуратов, Жандос Рахимджанов, Юрий Ли, инспектора Айдос Смагулов, Мухамбет Кадырбаев, Алим Кожабеков, Женис Канигаев, Асхат Турсунгалиев, также были признаны виновными и получили 2 года ограничения свободы, но с учетом амнистии были освобождены от назначенного основного наказания.