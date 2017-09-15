Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро

Источник: AP 2017

ТАСС, 15 сентября. Британские службы безопасности установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.

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«Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green», — цитирует телеканал сообщение своего корреспондента Марка Уайта, оставленное им на его странице в Twitter.