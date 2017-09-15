В Подмосковье отключились несколько электроподстанций

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.