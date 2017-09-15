В Подмосковье отключились несколько электроподстанций
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд электрических подстанций отключились в Подмосковье
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд электрических подстанций отключились в Подмосковье
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.
«Да, действительно, несколько подстанций отключились. Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления», — отметил собеседник агентства.
Количество отключенных подстанций в ведомстве не уточнили.