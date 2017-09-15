Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Арестован экс-министр Украины
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Парфенов и Бесчастных против «Спартака». Интриги 10-го тура РФПЛ
Ватный Фернандо, русский Озил. Выводы по нашим в Европе
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье отключились несколько электроподстанций

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд электрических подстанций отключились в Подмосковье из-за сложных погодных условий, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС также предупредило, что возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев.

«Да, действительно, несколько подстанций отключились. Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления», — отметил собеседник агентства.

Количество отключенных подстанций в ведомстве не уточнили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Очевидцы рассказали о панике после теракта в лондонском метро
Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой у посольства США
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Белоруссия получила от России кредит в $700 млн
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini завершил свою миссию
Спорт
Парфенов и Бесчастных против «Спартака». Интриги 10-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги 10-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь