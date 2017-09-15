Число пострадавших от ветра в Москве возросло до восьми человек
Шесть пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Шесть пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате сильного ветра в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Шесть пострадавших, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двум помощь оказана амбулаторно», — сказал источник.
Около полудня в пятницу МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. «В ближайшие 1−3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с», — рассказали в ведомстве.
В этой связи спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просили обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.