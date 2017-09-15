Взрыв на станции лондонского метро: что нам известно

Источник: AP 2017

Русская служба Би-би-си собрала все, что известно к настоящему моменту.

Что взорвалось?

Первое сообщение о взрывном устройстве, сделанном из ведра, поступили от очевидцев днем — пользователям соцсетей удалось сфотографировать самодельное взрывное устройство до и после того того, как оно сработало.

Один из очевидцев, находившихся в вагоне поезда, рассказал, что увидел, как ведро загорелось, но пламя было слабым. Затем последовал взрыв.

Позже выяснилось, что устройство сработало неправильно. Эксперты по взрывчатым веществам говорят, что произошла вспышка, а не детонация, в результате чего могли погибнуть все находившиеся в радиусе взрыва, сообщил корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Как стало известно Би-би-си, у бомбы был таймер.

Экспертам еще предстоит изучить взрывчатое вещество, которое было использовано в бомбе.

Что говорят очевидцы

Эмма Стиви, которая находилась на станции в момент взрыва, рассказывает, что среди пассажиров началась паника.

«Мы бежали, как будто спасаясь от смерти. Я сбежала по лестнице вниз, а потом люди начали просто сваливаться в кучу — они падали, пытаясь убежать. Подо мной лежали две женщины, а справа от меня — маленький мальчик, он ударился головой о бетонный пол», — рассказывает 27-летняя Стиви.

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Корреспондент Би-би-си Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции. Она рассказала: «Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники».

«О давке говорят почти все очевидцы. Поезд в момент взрыва был забит», — рассказывает Ричард Эйлмер-Холл.

«Вдруг началась паника, все начали кричать, было очень много крика», — рассказал он.

Многие очевидцы инцидента отметили быструю реакцию экстренных служб.

«Взрыв в моем метро на “Парсонс-грин”. Суматоха, лондонская полиция и пожарная служба прибыли через шесть минут! Горжусь быть жителем Лондона», — написал в «Твиттере» Райан Барнетт.

Реакция властей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала пострадавших. «Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на станции “Парсонс-грин”, и со службами спасения, которые без всякого страха работают с этим террористическим происшествием», — говорится в официальном «Твиттере» премьера.

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Днем Мэй возглавила заседание КОБРА — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях, чтобы обсудить произошедшее на «Парсонс-грин».

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей города сохранять спокойствие.

«Наш город всецело осуждает ужасных людей, которые решили прибегнуть к террору, чтобы нанести нам вред и уничтожить наш уклад жизни. Как Лондон неоднократно доказывал, террористы нас не сломят и не победят. Я на постоянной связи с полицией Лондона, городским управлением по транспорту, правительством и спасательными службами, которые работают на месте происшествия и ведут расследование.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» назвал террориста «лузером» и предположил, что осуществивший его был известен полиции.

«Еще одно нападение в Лондоне, лузер-террорист. Это больные и отсталые люди, которые были известны Скотленд-Ярду. Мы должны действовать активнее!» — написал президент США.

Реплика Трампа вызвала недовольство Терезы Мэй.

«Я в целом не думаю, что спекулировать на материалах идущего следствия — это хорошая идея. Как я уже говорила, полиция и службы безопасности устанавливают все детали произошедшего и всех причастных», — сказала Мэй.

Выступая на заседании комитета КОБРА Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в Британии не будет повышен. Сейчас Британия живет в режиме «серьезной» террористической угрозы — это уровень, который предшествует самому высокому. Последний уровень угрозы, «критический» означает, что власти ожидают, что в ближайшее время произойдет теракт.

Версии и подозреваемые

По информации корреспондента Sky News Марка Уайта, следствие установило подозреваемого.

«Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на “Парсонс-грин”, с помощью записей с камер наблюдения», — написал Уайт в «Твиттере». Официального подтверждения этой информации нет.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Заместитель главы полиции Марк Роули в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, был ли кто-либо арестован в связи с терактом. Премьер-министр Тереза Мэй, выступая на заседании комитета КОБРА, назвала нападение «трусливым».

«Целью взрыва было причинить значительный вред», — добавила она.