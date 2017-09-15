Подозреваемый в убийстве уфимки Веры Фойкиной задержан в Индии

Гражданин России Руслан Саяхов задержан полицией Индии. Молодого человека подозревают в причастности к убийству 24-летней Веры Фойкиной. Трагедия произошла в октябре 2012 года. Сожженное тело молодой девушки было найдено в ноябре, в Чишминском районе Башкирии.

Еще до объявления в розыск, парню удалось уехать в Индию. По всей видимости, молодой человек покинул Россию сразу после убийства, до того, как тело было найдено. Девушка все это время числилась пропавшей без вести. С 2012 года Саяхов находился в Индии, он был объявлен в международный розыск.