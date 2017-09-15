УМВД: На улице Пушкина в Калининграде неизвестный напал с ножом на двух человек
Пострадавшие получили ранения.
Пострадавшие получили ранения.
Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудников универмага «Спар» на улице Пушкина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
По данным правоохранителей, в пятницу, 15 сентября, у входа в магазин неизвестный напал с ножом на работников супермаркета. Причины конфликта неизвестны. Оба человека получили ранения. Их доставили в больницу.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей.