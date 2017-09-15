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21:44 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: На улице Пушкина в Калининграде неизвестный напал с ножом на двух человек

Пострадавшие получили ранения.

Источник: Калининград.Ru

Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудников универмага «Спар» на улице Пушкина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранителей, в пятницу, 15 сентября, у входа в магазин неизвестный напал с ножом на работников супермаркета. Причины конфликта неизвестны. Оба человека получили ранения. Их доставили в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей.

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