Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на связанное с боевиками агентство Amaq.

Читайте также Взрыв на станции лондонского метро: что нам известно

В пятницу в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда.

В результате взрыва пострадали 22 человека.