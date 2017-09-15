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22:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро, произошедший в пятницу, 15 сентября.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на связанное с боевиками агентство Amaq.

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В пятницу в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда.

В результате взрыва пострадали 22 человека.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. При этом бывший глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Великобритании генерал-майор Чип Чапман заявил, что нынешнее взрывное устройство не похоже на взрывчатку боевиков ИГ.

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