Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро, произошедший в пятницу, 15 сентября.
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро, произошедший в пятницу, 15 сентября.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на связанное с боевиками агентство Amaq.
В пятницу в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда.
Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. При этом бывший глава контртеррористического подразделения Министерства обороны Великобритании