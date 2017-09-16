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03:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В горящем лагере в Одессе пропали несколько детей

В Одессе загорелся детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория». Как сообщает издание «Думская.net», пропали несколько детей.

В лагере находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация не сработала, постояльцы проснулись от запаха дыма.

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В настоящее время известно о двух надышавшихся дымом детях, еще один попал в больницу с травмами после падения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спасатели не могут найти нескольких детей, которые, по одной из версий, могли от испуга убежать в сторону пляжа. Сейчас их разыскивают спасатели и полиция.

Деревянное здание, где вспыхнул огонь, выгорело полностью. В настоящее время пожарные пытаются не допустить перекидывания огня на соседние коттеджи. Ситуация осложняется отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.

15 сентября в городе Пучеж в Ивановской области сгорел дом престарелых. Погибли два человека. Из здания удалось эвакуировать 43 человека.

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