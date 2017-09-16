В горящем лагере в Одессе пропали несколько детей

В лагере находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация не сработала, постояльцы проснулись от запаха дыма.

В настоящее время известно о двух надышавшихся дымом детях, еще один попал в больницу с травмами после падения.

Спасатели не могут найти нескольких детей, которые, по одной из версий, могли от испуга убежать в сторону пляжа. Сейчас их разыскивают спасатели и полиция.

Деревянное здание, где вспыхнул огонь, выгорело полностью. В настоящее время пожарные пытаются не допустить перекидывания огня на соседние коттеджи. Ситуация осложняется отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.