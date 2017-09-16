Россиянина депортировали из Таиланда по запросу УМВД Хабаровского края

Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.

Таиланд депортировал россиянина по запросу хабаровских следователей. Он обвиняется в краже дизтоплива, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт МВД РФ.

«Из Таиланда в Россию депортирован обвиняемый в совершении краж в составе организованной группы, 1981 г. р.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2015 году фигуранта обвинили в организации хищения дизельного топлива из тепловозов, с целью последующего его сбыта и извлечения незаконной прибыли. По имеющимся сведениям, группа вела свою противоправную деятельность на протяжении почти полутора лет, и ее участникам удалось похитить около 12 тонн топлива.

Фигурант был обвинен в совершении тяжкого преступления против собственности. На основании запроса УМВД России по Хабаровскому краю он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как по месту жительства не проживал и скрывался от правоохранительных органов.