Россиянина депортировали из Таиланда по запросу УМВД Хабаровского края
Мужчина обвиняется в краже топлива.
Мужчина обвиняется в краже топлива.
Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.
Таиланд депортировал россиянина по запросу хабаровских следователей. Он обвиняется в краже дизтоплива, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт МВД РФ.
«Из Таиланда в Россию депортирован обвиняемый в совершении краж в составе организованной группы, 1981 г. р.», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В 2015 году фигуранта обвинили в организации хищения дизельного топлива из тепловозов, с целью последующего его сбыта и извлечения незаконной прибыли. По имеющимся сведениям, группа вела свою противоправную деятельность на протяжении почти полутора лет, и ее участникам удалось похитить около 12 тонн топлива.
Фигурант был обвинен в совершении тяжкого преступления против собственности. На основании запроса УМВД России по Хабаровскому краю он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как по месту жительства не проживал и скрывался от правоохранительных органов.
В июне текущего года он был задержан на территории Таиланда и вчера был передан тайскими правоохранительными органами представителям российского бюро Интерпола для его депортации в Россию.