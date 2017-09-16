В полиции сообщили о гибели трех детей при пожаре в лагере в Одессе

В Одессе произошел пожар в муниципальном детском лагере «Виктория» ​на улице Дача Ковалевского. Лагерь состоял из нескольких деревянных домов. По предварительным данным, погибли три ребенка, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook.

Местное издание «Думская» сообщает, что при разборе завалов были найдены тела двух детей.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло около 23:30. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому поводом для начала эвакуации стал запах дыма.

На момент возгорания в лагере были 150 детей, их них 42 — в горящем корпусе. По данным издания, один ребенок получил травму при падении из окна, еще трое отравились продуктами горения.

После подсчета эвакуированных детей начались поиски трех пропавших девочек, сообщало издание.