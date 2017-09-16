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09:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Разбили вдребезги машину в ночном ДТП под Хабаровском

Видео с последствиями ночного полета выложили в Сеть.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.

Сплющена и искорежена машина в ночном ДТП на окраине Хабаровска, где-то неподалеку от аэропорта. Не исключено, что водитель был пьян, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на группу Dtp_khv в Инстаграм.

Разбитый капот, перекореженные двери и не понимающий ничего человек за рулем — таковы итоги ночного ДТП на Матвеевском шоссе неподалеку от аэропорта. К счастью, кажется, никто серьезно не пострадал.

Судя по видео, человек на месте водителя то ли не в себе от произошедшего, то ли, как полагают пользователи dtp_khv, просто пьян. В кустах у обочины, обращают они внимание, еще один человек. Однако какое отношение эта девушка имеет к разбитой машине и мужчине за рулем, неизвестно.

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