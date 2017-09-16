Разбили вдребезги машину в ночном ДТП под Хабаровском
Видео с последствиями ночного полета выложили в Сеть.
Видео с последствиями ночного полета выложили в Сеть.
Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.
Сплющена и искорежена машина в ночном ДТП на окраине Хабаровска,
Разбитый капот, перекореженные двери и не понимающий ничего человек за рулем — таковы итоги ночного ДТП на Матвеевском шоссе неподалеку от аэропорта. К счастью, кажется, никто серьезно не пострадал.
Судя по видео, человек на месте водителя то ли не в себе от произошедшего, то ли, как полагают пользователи dtp_khv, просто пьян. В кустах у обочины, обращают они внимание, еще один человек. Однако какое отношение эта девушка имеет к разбитой машине и мужчине за рулем, неизвестно.