Двое мужчин ограбили пенсионерок в Нижнеудинске Иркутской области

Двое мужчин 18 и 27 лет напали на пенсионерок и похитили их личные вещи на улице Некрасова в Нижнеудинске Иркутской области 14 сентября. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали злоумышленников в лесу. После они были доставлены в отдел полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Двое мужчин ночью напали на пожилых женщин, после чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшие, придя в себя, обратились в полицию, где рассказали о случившемся. Информация о происшествии была направлена всем наружным службам Росгвардии и полиции.

«Сотрудники ОВО отреагировали настолько быстро, что злоумышленники не успели далеко убежать с похищенными вещами. Работая по горячим следам, старший сержант полиции Виктор Факунин и сержант полиции Владимир Лазарев задержали подозреваемых в одном из лесных массивов города. При них находилось украденное имущество, а в рукаве куртки одного из задержанных сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области обнаружили обрезок металлической трубы. Сами подозреваемые были сильно удивлены оперативностью сотрудников Росгвардии», — отметили в ведомстве.