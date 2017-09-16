Тропический шторм «Норма» усилился до урагана
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тропический шторм «Норма» усилился до урагана близ Мексики, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тропический шторм «Норма» усилился до урагана близ Мексики, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
«Норма» стала ураганом", — говорится на сайте центра.
По его данным, к понедельнику ураган достигнет мексиканского муниципалитета
Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган «Макс» достиг тихоокеанского побережья Мексики.