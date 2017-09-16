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07:50 (мск), источник: РИА Новости

Тропический шторм «Норма» усилился до урагана

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тропический шторм «Норма» усилился до урагана близ Мексики, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

«Норма» стала ураганом", — говорится на сайте центра.

По его данным, к понедельнику ураган достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра урагана «Норма» достигает 120 км/ч.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган «Макс» достиг тихоокеанского побережья Мексики.

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