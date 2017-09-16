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07:53 (мск), источник: Известия

Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на юго-востоке Москвы

Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на юго-востоке Москвы неподалеку от железнодорожной станции «Перово», вагоны не опрокинулись.

«Вблизи дома 52 по Перовскому шоссе произошел сход колесных пар семи вагонов грузового состава», — заявил источник в экстренных службах столицы «РИА Новости».

Он также отметил, что состав шел с черным металлом по второстепенной ветке, таким образом, инцидент не сказался на движении на основном направлении.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Чите 14 вагонов сошли с рельсов и частично перевернулись.

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