Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на юго-востоке Москвы
Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на
Семь вагонов с металлом сошли с рельсов на
«Вблизи дома 52 по Перовскому шоссе произошел сход колесных пар семи вагонов грузового состава», — заявил источник в экстренных службах столицы «РИА Новости».
Он также отметил, что состав шел с черным металлом по второстепенной ветке, таким образом, инцидент не сказался на движении на основном направлении.
Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Чите 14 вагонов сошли с рельсов и частично перевернулись.