Страшный пожар в детском лагере унес жизни троих детей
Пострадавшие госпитализированы. Один из них получил травму при падении, двое отравились продуктами горения. Всего в лагере в момент ЧП находились 150 детей.
Пострадавшие госпитализированы. Один из них получил травму при падении, двое отравились продуктами горения. Всего в лагере в момент ЧП находились 150 детей.
В Одессе загорелся муниципальный детский
Детей эвакуировали, пишет издание «Думская».
Однако в ЧП погибли три ребенка, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.
Пожар начался в ночь на 16 сентября около 23:30 по местному времени. Пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма.
Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, к настоящему времени пожар локализован.
Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию, однако трое детей пропали. Позднее советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Русла Форостяк сообщил о том, что они погибли.
Среди отдыхавших в лагере также есть пострадавшие.
«Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии. Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса», — сообщает «Думская».
Пострадавшие госпитализированы. Один из них получил травму при падении, двое отравились продуктами горения.
Всего в лагере в момент ЧП находились 150 детей. Те, кто находился в сгоревшем корпусе, размещены в других зданиях в лагере.
Отмечается, что пожарный гидрант на территории лагеря оказался нерабочим, поэтому спасателям пришлось тянуть пожарный рукав за километр, что затруднило борьбу с возгоранием.
Также сообщается, что сгоревший деревянный корпус был построен в рамках реконструкции лагеря год назад, при этом в здании были проблемы с проводкой, дети рассказывали, что она искрила.