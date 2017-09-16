Страшный пожар в детском лагере унес жизни троих детей

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В Одессе загорелся муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория» на улице Дача Ковалевского.

Детей эвакуировали, пишет издание «Думская».

Однако в ЧП погибли три ребенка, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.

Пожар начался в ночь на 16 сентября около 23:30 по местному времени. Пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма.

Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, к настоящему времени пожар локализован.

Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию, однако трое детей пропали. Позднее советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Русла Форостяк сообщил о том, что они погибли.

Среди отдыхавших в лагере также есть пострадавшие.

«Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии. Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса», — сообщает «Думская».

Пострадавшие госпитализированы. Один из них получил травму при падении, двое отравились продуктами горения.

Всего в лагере в момент ЧП находились 150 детей. Те, кто находился в сгоревшем корпусе, размещены в других зданиях в лагере.

Отмечается, что пожарный гидрант на территории лагеря оказался нерабочим, поэтому спасателям пришлось тянуть пожарный рукав за километр, что затруднило борьбу с возгоранием.