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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено дело в связи с нападением на соратника Навального в Москве

На главу московского штаба оппозиционера накануне напали с обрезком трубы.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на лидера московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина.

«15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около д. 60 по ул. Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности пострадавшего.

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По данным МВД, после оказания медицинской помощи пострадавший мужчина был отпущен. Полиция разыскивает подозреваемого.

Информированный источник пояснил «Интерфаксу», что речь идет об оппозиционере Николае Ляскине, на которого было совершено нападение вечером в пятницу. Сам он написал ранее в своем твиттере, что на него напали и несколько раз ударили сзади обрезком трубы. В результате он, согласно медицинской выписке, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

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