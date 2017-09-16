Возбуждено дело в связи с нападением на соратника Навального в Москве
На главу московского штаба оппозиционера накануне напали с обрезком трубы.
На главу московского штаба оппозиционера накануне напали с обрезком трубы.
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на лидера московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина.
«15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около д. 60 по ул. Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в
По данным МВД, после оказания медицинской помощи пострадавший мужчина был отпущен. Полиция разыскивает подозреваемого.
Информированный источник пояснил «Интерфаксу», что речь идет об оппозиционере Николае Ляскине, на которого было совершено нападение вечером в пятницу. Сам он написал ранее в своем твиттере, что на него напали и несколько раз ударили сзади обрезком трубы. В результате он, согласно медицинской выписке, получил закрытую