Возбуждено дело в связи с нападением на соратника Навального в Москве

«15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около д. 60 по ул. Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности пострадавшего.

Информированный источник пояснил «Интерфаксу», что речь идет об оппозиционере Николае Ляскине, на которого было совершено нападение вечером в пятницу. Сам он написал ранее в своем твиттере, что на него напали и несколько раз ударили сзади обрезком трубы. В результате он, согласно медицинской выписке, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.