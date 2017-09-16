Омич-романтик при попытке купить 101 розу лишился накоплений

Инцидент произошел в конце июля, но раскрыть преступление удалось только сейчас. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 33-летний омич стал жертвой мошенницы. Он решил подарить своей супруге на день рождения 101 голландскую розу. Цветы по сниженной цене он нашел на одном из интернет-сайтов.

Мужчина позвонил по номеру, указанному в объявлении и договорился с продавцом о покупке роз. После этого омич перевел на расчетный счет женщины-продавца 9000 рублей. Заказ так и не был доставлен, а телефон продавца оказался выключен.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 30-летняя жительница Центрального округа. Женщина призналась, что своим объявлением хотела заработать на наивных покупателях. К счастью, жертвой мошенницы оказался всего один человек.