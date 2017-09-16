Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Названа главная причина смерти во время секса
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Мнение: депутат Денисенко назвал дату штурма резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14События недели в фотографиях
10:46 (мск), источник: Om1.ru

Омич-романтик при попытке купить 101 розу лишился накоплений

Мужчина стал жертвой мошенников в Интернете.

Инцидент произошел в конце июля, но раскрыть преступление удалось только сейчас. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 33-летний омич стал жертвой мошенницы. Он решил подарить своей супруге на день рождения 101 голландскую розу. Цветы по сниженной цене он нашел на одном из интернет-сайтов.

Мужчина позвонил по номеру, указанному в объявлении и договорился с продавцом о покупке роз. После этого омич перевел на расчетный счет женщины-продавца 9000 рублей. Заказ так и не был доставлен, а телефон продавца оказался выключен.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 30-летняя жительница Центрального округа. Женщина призналась, что своим объявлением хотела заработать на наивных покупателях. К счастью, жертвой мошенницы оказался всего один человек.

В отношении омички возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Она может лишиться свободы на срок до двух лет. Добавим, что женщина уже признала свою вину и должны вернуть своему несостоявшемуся клиенту сумму потраченных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Эксперты из регионов, переживших АЧС, назвали способ остановить чуму в Омской области
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Меркель нашла интересным план Путина о миротворцах в Донбассе
Киев заявил об отказе Siemens в поставках оборудования из-за РФ
Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов
Полиция Одессы сообщила о гибели двоих детей при пожаре в лагере
Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки
Спорт
«Челси» может окончательно прибить Венгера. Анонс выходных Тур после еврокубков обещает быть жарким. Предваряем главные матчи выходных
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь