Омич-романтик при попытке купить 101 розу лишился накоплений
Мужчина стал жертвой мошенников в Интернете.
Мужчина стал жертвой мошенников в Интернете.
Инцидент произошел в конце июля, но раскрыть преступление удалось только сейчас. По данным
Мужчина позвонил по номеру, указанному в объявлении и договорился с продавцом о покупке роз. После этого омич перевел на расчетный счет
Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 30-летняя жительница Центрального округа. Женщина призналась, что своим объявлением хотела заработать на наивных покупателях. К счастью, жертвой мошенницы оказался всего один человек.
В отношении омички возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Она может лишиться свободы на срок до двух лет. Добавим, что женщина уже признала свою вину и должны вернуть своему несостоявшемуся клиенту сумму потраченных средств.