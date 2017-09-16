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10:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области «Газель» сбила пенсионерку: женщина погибла

Жительница Борисоглебска прогуливалась во дворе больницы, где проходила лечение.

«Газель» сбила 68-летнюю женщину во дворе больницы в Борисоглебске. Авария произошла около 16:00 пятницы, 15 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель «Газели», 31-летний мужчина, хотел подъехать к зданию корпуса больницы, чтобы разгрузить линолеум. Машина двигалась задним ходом. Автомобиль наехал на пенсионерку, которая прогуливалась на территории больницы, где проходила лечение. От полученных травм женщина скончалась.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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