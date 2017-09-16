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10:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Смертельных случаев на стройплощадках Татарстана стало меньше

Госстройнадзор и Государственная инспекция труда РТ отмечают рост общего числа выявляемых нарушений.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Арсений Маврин). С начала года инспекция Госстройнадзора и Государственная инспекция труда РТ провели более 1240 проверок на строящихся и ремонтируемых объектах республики. Вынесено 352 постановления. Сумма штрафов составила почти 11 млн 300 тыс. рублей.

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференции, объединившей все районы РТ, провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципальных районов и ведущих предприятий Татарстана.

«Обращаю ваше внимание, что если по смертельным случаям мы имеем снижение по сравнению с предыдущими годами, то за последнее время увеличилось количество нарушений с тяжелым исходом. Все проверки, которые осуществляются надзорными органами, показывают, что очень много еще работы в этом направлении нам предстоит практически на каждой строительной площадке», — подчеркнул глава Минстроя республики. Он рекомендовал усилить работу в этом направлении как на общереспубликанском уровне, так и на местах.

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