Смертельных случаев на стройплощадках Татарстана стало меньше

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференции, объединившей все районы РТ, провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств РТ, главы муниципальных районов и ведущих предприятий Татарстана.

«Обращаю ваше внимание, что если по смертельным случаям мы имеем снижение по сравнению с предыдущими годами, то за последнее время увеличилось количество нарушений с тяжелым исходом. Все проверки, которые осуществляются надзорными органами, показывают, что очень много еще работы в этом направлении нам предстоит практически на каждой строительной площадке», — подчеркнул глава Минстроя республики. Он рекомендовал усилить работу в этом направлении как на общереспубликанском уровне, так и на местах.