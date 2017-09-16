Тело россиянина найдено в Атырау
Тело гражданина России с признаками насильственной смерти найдено в реке Жайык в Атырау, информирует Tengrinews.kz.
Тело гражданина России с признаками насильственной смерти найдено в реке Жайык в Атырау, информирует Tengrinews.kz.
У погибшего, найденного в реке 15 сентября, были связаны руки и ноги Его тело обнаружено возле водонасосной станции в микрорайоне Огородный.
Выяснилось, что этот мужчина — гражданин Российской Федерации 1964 года рождения. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье «Убийство», назначены необходимые экспертизы.
По данным Tengrinews, мужчина приехал в Казахстан 10 сентября со стороны Астраханской области.