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11:09 (мск), источник: Tengrinews

Фура загорелась на трассе Алматы-Бишкек

Фура загорелась на трассе Алматы-Бишкек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

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Возгорание произошло 16 сентября 2017 года в 06.47 на 74 километре трассы Алматы-Бишкек в Алматинской области.

«Произошло загорание прицепа от грузовой автомашины Mercedes, груженного товарами народного потребления. Пожар локализован 07.35, ликвидирован в 09.31», — сообщил Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области. Иманкулов отметил, что расстояние до места пожара составило более 50 километров.

К моменту прибытия прицеп был охвачен огнем.

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