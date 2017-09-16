Фура загорелась на трассе Алматы-Бишкек
Фура загорелась на трассе
Фура загорелась на трассе
Информацию о возгорании подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Возгорание произошло 16 сентября 2017 года в 06.47 на 74 километре трассы
«Произошло загорание прицепа от грузовой автомашины Mercedes, груженного товарами народного потребления. Пожар локализован 07.35, ликвидирован в 09.31», — сообщил Иманкулов.
В ликвидации пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области. Иманкулов отметил, что расстояние до места пожара составило более 50 километров.
К моменту прибытия прицеп был охвачен огнем.