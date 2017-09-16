На Буюканах микроавтобус въехал в остановку
Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах.
Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах.
Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах. Мужчина с места преступления скрылся.
«Услышал визг тормозов, а затем удар. Когда поднялся наверх, был только микроавтобус».
По данным правоохранителей, водитель превысил скорость и не успел вовремя остановиться. Тормозной путь на дороге превысил 50 метров.
Мужчину разыскивает полиция. Ему грозит уголовное дело.