На Буюканах микроавтобус въехал в остановку

Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах. Мужчина с места преступления скрылся.



«Услышал визг тормозов, а затем удар. Когда поднялся наверх, был только микроавтобус».



По данным правоохранителей, водитель превысил скорость и не успел вовремя остановиться. Тормозной путь на дороге превысил 50 метров.