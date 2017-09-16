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13:44 (мск), источник: Publika.md

На Буюканах микроавтобус въехал в остановку

Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах.

Источник: Publika.md

Водитель микроавтобуса врезался этим утром в троллейбусную остановку. ДТП произошло на улице Константина Стери на Буюканах. Мужчина с места преступления скрылся.

«Услышал визг тормозов, а затем удар. Когда поднялся наверх, был только микроавтобус».

По данным правоохранителей, водитель превысил скорость и не успел вовремя остановиться. Тормозной путь на дороге превысил 50 метров.

Мужчину разыскивает полиция. Ему грозит уголовное дело.

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