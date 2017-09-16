Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
17 советов от самых старых людей планеты
Названа главная причина смерти во время секса
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
12:31 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Минкультуры РФ признано потерпевшим по делу К. Серебренникова

Министерство культуры РФ признано потерпевшим по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», главным фигурантом которого является художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Министерство культуры РФ признано потерпевшим по данному уголовному делу», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова

При этом другой информированный источник отметил, что ведомство планирует на стадии предварительного следствия подавать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб.

Адвокаты всех обвиняемых отказались комментировать информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Судья Басманного суда Елена Ленская 23 августа по ходатайству следствия поместила режиссера К. Серебренникова под домашний арест до 19 октября 2017 г. Суд запретил К. Серебренникову покидать место жительства, общаться с кем-либо (кроме близких родственников и адвокатов), пользоваться интернетом, телефонной связью (кроме экстренных случаев), отправлять и получать телеграммы. Таким образом, суд не разрешил посещать К. Серебренникову театр «Гоголь-центр», о чем просил его адвокат Дмитрий Харитонов. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы в Мосгорсуде, судья разрешила режиссеру прогулки с 18:00 до 20:00 часов.

Во вторник, 22 августа, Следственный комитет (СК) РФ объявил о задержании К. Серебренникова. Следователи допросили режиссера и предъявили ему обвинение в мошенничестве. Ему вменяют организацию хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011—2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». К. Серебренников свою вину не признает.

Читайте также
Айдингер опубликовал письмо от имени Серебренникова по просьбе пранкеров

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011—2014 гг. министерство культуры РФ выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта режиссер также создал АНО «Седьмая студия», и привлек к работе в ней ранее знакомых Юрия Итина, экс-продюсера АНО «Седьмая студия» Алексея Малобродского, Нину Масляеву и продюсера Екатерину Воронову — она скрывается от следствия и объявлена в федеральный розыск.

В СК утверждают, что выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Эти планы они передавали в Минкульт для обоснования финансирования. Они же, заявляют в СК, изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована.

Также К. Серебренников, по версии следствия, поручал фигурантам дела заключать от лица «Седьмой студии» фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и предпринимателями. Под видом оплаты этих договоров поступающие от министерства культуры РФ деньги впоследствии выводились на расчетные счета контрагентов, в том числе фирм-однодневок.

Читайте также
Глава МИД Франции обеспокоен домашним арестом Серебренникова

Затем средства обналичивали, и К. Серебренников якобы распределял их между соучастниками. В общей сложности в результате действий К. Ему вменяют организацию хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета РФ.

Ранее правоохранительные органы задержали А. Малобродского, а также Ю. Итина и Н. Масляеву. Они обвиняются в мошенничестве. Н. Масляева и А. Малобродский с санкции суда отправлены в СИЗО, а Ю. Итин — под домашний арест. Позднее Н. Масляева, заключившая сделку со следствием, выступая в суде, дала показания против К. Серебренникова и других фигурантов дела.

В мае 2017 г. в «Гоголь-центре» и дома у К. Серебренникова прошли обыски. Режиссера допросили как свидетеля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пожар в жилом доме на проспекте Маршала Жукова ликвидирован
СМИ: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Меркель нашла интересным план Путина о миротворцах в Донбассе
«Газпром» вложит сто миллиардов рублей в энергетику Киргизии
Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов
Двое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе
В Калифорнии суд вновь наложил запрет на продажу фуа-гра
Приковавших себя наручниками уральцев забрали в полицию
Спорт
«Челси» может окончательно прибить Венгера. Анонс выходных Тур после еврокубков обещает быть жарким. Предваряем главные матчи выходных
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь