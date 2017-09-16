Минкультуры РФ признано потерпевшим по делу К. Серебренникова

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«Министерство культуры РФ признано потерпевшим по данному уголовному делу», — сказал собеседник агентства.

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При этом другой информированный источник отметил, что ведомство планирует на стадии предварительного следствия подавать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб.

Адвокаты всех обвиняемых отказались комментировать информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Судья Басманного суда Елена Ленская 23 августа по ходатайству следствия поместила режиссера К. Серебренникова под домашний арест до 19 октября 2017 г. Суд запретил К. Серебренникову покидать место жительства, общаться с кем-либо (кроме близких родственников и адвокатов), пользоваться интернетом, телефонной связью (кроме экстренных случаев), отправлять и получать телеграммы. Таким образом, суд не разрешил посещать К. Серебренникову театр «Гоголь-центр», о чем просил его адвокат Дмитрий Харитонов. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы в Мосгорсуде, судья разрешила режиссеру прогулки с 18:00 до 20:00 часов.

Во вторник, 22 августа, Следственный комитет (СК) РФ объявил о задержании К. Серебренникова. Следователи допросили режиссера и предъявили ему обвинение в мошенничестве. Ему вменяют организацию хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011—2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». К. Серебренников свою вину не признает.

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По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011—2014 гг. министерство культуры РФ выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта режиссер также создал АНО «Седьмая студия», и привлек к работе в ней ранее знакомых Юрия Итина, экс-продюсера АНО «Седьмая студия» Алексея Малобродского, Нину Масляеву и продюсера Екатерину Воронову — она скрывается от следствия и объявлена в федеральный розыск.

В СК утверждают, что выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Эти планы они передавали в Минкульт для обоснования финансирования. Они же, заявляют в СК, изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована.

Также К. Серебренников, по версии следствия, поручал фигурантам дела заключать от лица «Седьмой студии» фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и предпринимателями. Под видом оплаты этих договоров поступающие от министерства культуры РФ деньги впоследствии выводились на расчетные счета контрагентов, в том числе фирм-однодневок.

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Затем средства обналичивали, и К. Серебренников якобы распределял их между соучастниками. В общей сложности в результате действий К. Ему вменяют организацию хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета РФ.

Ранее правоохранительные органы задержали А. Малобродского, а также Ю. Итина и Н. Масляеву. Они обвиняются в мошенничестве. Н. Масляева и А. Малобродский с санкции суда отправлены в СИЗО, а Ю. Итин — под домашний арест. Позднее Н. Масляева, заключившая сделку со следствием, выступая в суде, дала показания против К. Серебренникова и других фигурантов дела.